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Этап серии Гран При ФИДЕ. Пальма-де-Мальорка 2017
На Пальма-де-Мальорке с 16 по 25 ноября (21 ноября - выходной) проходит четвертый, последний этап серии Гран При ФИДЕ 2017.
Состав: П. Свидлер, Д. Яковенко, А. Рязанцев, Е. Томашевский, Э. Инаркиев , Дин Лижэнь, Ли Чао, Л. Аронян, Т. Раджабов, М. Вашье-Лаграв, Х. Накамура, А. Гири, П. Харикришна, П. Эльянов, Б. Гельфанд, Ф. Вальехо, Р. Раппорт, Й.Л. Хаммер
Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, 50 минут на следующие 20 ходов, 15 минут до конца партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.
Начало туров: 16.00 по Москве.
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