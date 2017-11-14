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Мемориал Елисеева
В Москве в Клубе им. Петросяна с 15 по 25 ноября проходит двухкруговой турнир шести гроссмейстеров, посвященный памяти безвременно ушедшего Юрия Елисеева.
Состав: М. Матлаков (2738), В. Федосеев (2718), В. Артемьев (2696), Д. Дубов (2677), А. Предке (2601), М. Антипов (2588).
Контроль времени. 90 минут на партию и 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.
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