Главная Рейтинг-лист ФИДЕ на 1 ноября 2017 г. Международная федерация шахмат выпустила новый рейтинг-лист. Первая десятка у мужчин:

1. М. Карлсен - 2837; 2. Л. Аронян - 2801; 3-4. Ф. Каруана, Ш. Мамедьяров - 2799; 5. М. Вашье-Лаграв - 2796; 6. У. Со - 2788; 7. В. Крамник - 2787; 8-9. В. Ананд, А. Грищук - 2782; 10. Х. Накамура - 2780. Первая десятка у женщин: 1. Хоу Ифань - 2680; 2. А. Музычук - 2576; Ю Веньюн - 2567; 4. А. Костенюк - 2549; 5. М. Музычук - 2544; 6. В. Чмилите - 2542; 7. Е. Лагно - 2541; 8. Лей Тинцзе - 2528; 9. Н. Дзагнидзе - 2524; 10. Тань Чжунъи - 2523. Рейтинг-лист по быстрым шахматам возглавляют: 1. М. Карлсен - 2909; 2. М. Вашье-Лаграв - 2839; 3-4. А. Грищук, Х. Накамура - 2829; 5. Л. Аронян - 2819; 6. Ш. Мамедьяров - 2814; 7. В. Иванчук - 2799; 8. Л. Домингес - 2796; 9. В. Крамник - 2795; 10. У. Со - 2793. Рейтинг-лист по блицу возглавляют: 1. М. Карлсен - 2948; 2. С. Карякин - 2889; 3. Л. Аронян - 2863; 4. Х. Накамура - 2857; 5. М. Вашье-Лаграв - 2853; 6. Ю.Шкуро - 2828; 7. Ян Непомнящий - 2810; 8-9. А. Грищук, Г. Каспаров - 2801; 10. В. Артемьев - 2798. Важнейшие выборки из общей статистики: Топ-100.

Топ-100. Женщины.

Топ-100. Юноши.

Топ-100. Девушки. Понравилось? Поделитесь!