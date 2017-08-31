Главная Рейтинг-лист ФИДЕ на 1 сентября 2017 г. Международная федерация шахмат выпустила новый рейтинг-лист. Первая десятка у мужчин:

1. М. Карлсен - 2827; 2. М. Вашье-Лаграв - 2804; 3. В. Крамник - 2803; 4. Л. Аронян - 2802; 5. Ф. Каруана - 2799; 6. Ш. Мамедьяров - 2797; 7. В. Ананд - 2794; 8. У. Со - 2792; 9. А. Грищук - 2788; 10. Х. Накамура - 2781. Первая десятка у женщин: 1. Хоу Ифань - 2670; 2. А. Музычук - 2576; 3. Ю Веньюн - 2574; 4. Х. Конеру - 2557; 5. А. Костенюк - 2552; 6. М. Музычук - 2544; 7. В. Чмилите - 2542; 8. Е. Лагно - 2541; 9. Лей Тинцзе - 2534; 10. Д. Харика - 2526. Рейтинг-лист по быстрым шахматам возглавляют: 1. М. Карлсен - 2909; 2. А. Грищук - 2851; 3. Ш. Мамедьяров - 2833; 4. Х. Накамура - 2830; 5. М. Вашье-Лаграв - 2824; 6. У. Со - 2822; 7. Л. Аронян - 2820; 8. Ян Непомнящий - 2811; 9-10. Л. Домингес и В. Иванчук - 2796. Рейтинг-лист по блицу возглавляют: 1. М. Карлсен - 2948; 2. С. Карякин - 2889; 3. Л. Аронян - 2863; 4. Х. Накамура - 2857; 5. М. Вашье-Лаграв - 2853; 6. Ю. Шкуро - 2828; 7. Д. Андрейкин - 2815; 8. Ян Непомнящий - 2810; 9-10. Г. Каспаров и А. Грищук - 2801 Важнейшие выборки из общей статистики: Топ-100.

Топ-100. Женщины.

Топ-100. Юноши.

Топ-100. Девушки. Понравилось? Поделитесь!