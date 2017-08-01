В г. Сент-Луис (США) 2 по 11 августа (7 августа - выходной) проходит традиционный Кубок Синкфилда - 10 гроссмейстеров играют по круговой системе.

Состав: М. Карлсен (2822), У. Со (2810), Ф. Каруана (2807), Х. Накамура (2792), Л. Аронян (2799), М. Вашье-Лаграв (2789), В. Ананд (2783), С. Карякин (2773), П. Свидлер (2751), Я. Непомнящий (2751).

Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, час до конца партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.

Начало туров: 21.00 по Москве.

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