Главная Рейтинг-лист ФИДЕ на 1 августа 2017 г. Международная федерация шахмат выпустила новый рейтинг-лист. Первая десятка у мужчин:

1. М. Карлсен - 2822; 2. У. Со - 2810; 3. Ф. Каруана - 2807; 4. В. Крамник - 2803; 5. Л. Аронян - 2799; 6. Ш. Мамедьяров - 2797; 7. Х. Накамура - 2792; 8. М. Вашье-Лаграв - 2789; 9-10. А. Грищук и В. Ананд - 2783. Первая десятка у женщин: 1. Хоу Ифань - 2652; 2. Ю Веньюн - 2578; 3. А. Музычук - 2572; 4. Х. Конеру - 2557; 5. А. Костенюк - 2552; 6. М. Музычук - 2544; 7. В. Чмилите - 2542; 8. Е. Лагно - 2540; 9. Д. Харика - 2526; 10. Н. Дзагнидзе - 2519. Рейтинг-лист по быстрым шахматам возглавляют: 1. М. Карлсен - 2909; 2. А. Грищук - 2851; 3. Ш. Мамедьяров - 2833; 4. Вашье-Лаграв - 2824; 5-6. У. Со и Х. Накамура - 2822; 7. Ян Непомнящий - 2819; 8. Л. Домингес - 2803; 9-10. В. Крамник и Ю Янъи - 2795. Рейтинг-лист по блицу возглавляют: 1. М. Карлсен - 2948; 2. Х. Накамура - 2868; 3. М. Вашье-Лаграв - 2853; 4. Ю. Шкуро - 2828; 5. Д. Андрейкин - 2815; 6. С. Карякин - 2807; 7. Ф. Каруана - 2806; 8. А. Грищук - 2801; 9. П. Свидлер - 2797; 10-11. Л. Домингес и Р. Мамедов - 2796. Важнейшие выборки из общей статистики: Топ-100.

Топ-100. Женщины.

Топ-100. Юноши.

Топ-100. Девушки. Понравилось? Поделитесь!