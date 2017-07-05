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Этап серии Гран При ФИДЕ. Женева 2017
В Женеве с 6 по 15 июля (11 июля - выходной) проходит третий этап серии Гран При ФИДЕ 2017.
Состав: Л. Аронян (2809), Ш. Мамедьяров (2800), А. Гири (2775), А. Грищук (2761), П. Свидлер (2749), Я. Непомнящий (2742), П. Эльянов (2739), П. Харикришна (2737), М. Адамс (2736), Ли Чао (2735), Б. Гельфанд (2728), Т. Раджабов (2724), Э. Инаркиев (2707), Д. Яковенко (2703), Р. Раппорт (2694), Хоу Ифань (2666), А. Рязанцев (2654), С. Салем (2638).
Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, 50 минут на следующие 20 ходов, 15 минут до конца партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.
Начало туров: 15.00 по Москве.
Трансляция партий с компьютерным анализом: Chessbomb
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