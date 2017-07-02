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Высшая Лига чемпионата России 2017
В г. Сочи с 2 по 11 июля проходит Высшая Лига чемпионата России. Мужчины и женщины играют в турнирах по швейцарской системе в 9 туров.
Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, 30 минут до конца партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.
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