В г. Сочи с 2 по 11 июля проходит Высшая Лига чемпионата России. Мужчины и женщины играют в турнирах по швейцарской системе в 9 туров.

Общий призовой фонд - 5 миллионов рублей.

Шахматисты, занявшие 1-5 места, получат право играть в Суперфиналах чемпионата России.

Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, 30 минут до конца партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.

Игровые дни: 2-6, 8-11 июля.

Начало туров: 15.00 по Москве.

Официальный сайт

Трансляция партий с компьютерным анализом на Chess24: Мужской турнир, Женский турнир

Жеребьёвка, результаты и статистика на Chess-Results: Мужской турнир, Женский турнир

Понравилось? Поделитесь!