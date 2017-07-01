Главная Рейтинг-лист ФИДЕ на 1 июля 2017 г. Международная федерация шахмат выпустила новый рейтинг-лист. Первая десятка у мужчин:

1. М. Карлсен - 2822; 2. В. Крамник - 2812; 3. У. Со - 2810; 4. Л. Аронян - 2809; 5. Ф. Каруана - 2807; 6. Ш. Мамедьяров - 2800; 7. Х. Накамура - 2792; 8. М. Вашье-Лаграв - 2791; 9. В. Ананд - 2783; 10. Дин Лижень - 2781. Первая десятка у женщин: 1. Хоу Ифань - 2666; 2-3. Ю Веньюн и А. Музычук - 2572; 4. Х. Конеру - 2557; 5. А. Костенюк - 2552; 6. М. Музычук - 2544; 7. В. Чмилите - 2542; 8. Е. Лагно - 2535; 9. Д. Харика - 2526; 10. Лей Тинцзе - 2522. Рейтинг-лист по быстрым шахматам возглавляют: 1. М. Карлсен - 2919; 2. А. Грищук - 2851; 3. Ш. Мамедьяров - 2833; 4. В. Иванчук - 2827; 5. Х. Накамура - 2822; 6. Ян Непомнящий - 2819; 7. Л. Домингес - 2803; 8. В. Крамник - 2798; 9. Л. Аронян - 2797; 10. Ю Янъи - 2795. Рейтинг-лист по блицу возглавляют: 1. М. Карлсен - 2899; 2. М. Вашье-Лаграв - 2890; 3. Х. Накамура - 2868; 4. Ю. Шкуро - 2828; 5. Д. Андрейкин - 2815; 6. С. Карякин - 2814; 7. В. Каруана - 2806; 8. А. Грищук - 2801; 9. П. Свидлер - 2797; 10-11. Л. Домингес и Р. Мамедов - 2796. Важнейшие выборки из общей статистики: Топ-100.

Топ-100. Женщины.

Топ-100. Юноши.

Топ-100. Девушки. Понравилось? Поделитесь!