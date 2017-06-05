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Супертурнир Ставангер 2017
В г. Ставангер (Норвелия) с 5 по 15 июня проходит традиционный круговой супертурнир Altibox Norway Chess. Призовой фонд - 249.000 евро.
Состав: М. Карлсен (ЭЛО-2831), У. Со (2812), В. Крамник (2808), Ф. Каруана (2805), М. Вашье-Лаграв (2795), Л. Аронян (2793), В. Ананд (2786), Х. Накамура (2785), С. Карякин (2781), и А. Гири (2771).
Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, 50 минут на следующие 20 ходов, 15 минут до конца партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.
Игровые дни: 6-8, 10-12, 14-16 июня.
Начало туров: 17.00 по Москве.
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