В г. Ставангер (Норвелия) с 5 по 15 июня проходит традиционный круговой супертурнир Altibox Norway Chess. Призовой фонд - 249.000 евро.

Состав: М. Карлсен (ЭЛО-2831), У. Со (2812), В. Крамник (2808), Ф. Каруана (2805), М. Вашье-Лаграв (2795), Л. Аронян (2793), В. Ананд (2786), Х. Накамура (2785), С. Карякин (2781), и А. Гири (2771).

Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, 50 минут на следующие 20 ходов, 15 минут до конца партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.

Игровые дни: 6-8, 10-12, 14-16 июня.

5-го июня в 19.30 по Москве состоится блиц-турнир (контроль 3+2), определяющий жеребьевку участников.

Начало туров: 17.00 по Москве.

Официальный сайт

Трансляция партий с компьютерным анализом:

Chess24, Chessbomb





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