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Блиц-матч Карякин - Майер
24 мая в 20.00 по Москве состоится второй матч 1/8 финала нокаут-турнира по блицу Speed Chess Championship 2017, проводимого сайтом chess.com. Сергей Крякин играет с Георгом Майером.
Соперники 90 минут соревнуются с контролем 5+2 (5 минут на партию и 2 секунды добавления на ход), 60 минут - с контролем 3+2 и 30 минут - с контролем 1+1. Все набранные очки суммируются.
Сергей Шипов комментирует матч в прямом эфире:
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