В Сочи с 1 по 10 мая проходят командные чемпионаты России среди мужчин, женщин, ветеранов, юношей и девушек. В главном, мужском турнире команды состоят из шести досок, в остальных - из четырех.

Составы команд главного турнира

Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, 30 минут до окончания партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.

Время начала туров: 15.00 по Москве.

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