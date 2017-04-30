Главная Рейтинг-лист ФИДЕ на 1 мая 2017 г. Международная федерация шахмат выпустила новый рейтинг-лист. Первая десятка у мужчин:

1. М. Карлсен - 2832; 2. У. Со - 2815; 3. В. Крамник - 2811; 4. Ф. Каруана - 2802; 5. М. Вашье-Лаграв - 2795; 6. Л. Аронян - 2789; 7-8. Х. Накамура, В. Ананд - 2786; 9. А. Гири - 2785; 10. С. Карякин - 2783. Первая десятка у женщин: 1. Хоу Ифань - 2652; 2. Ю Веньюн - 2594; 3. А. Музычук - 2570; 4. Х. Конеру - 2557; 5. М. Музычук - 2546; 6. Н. Дзагнидзе - 2545; 7. А. Костенюк - 2540; 8. К. Лагно - 2539; 8. В. Чмилите - 2538; 10. Д. Харика - 2531. Рейтинг-лист по быстрым шахматам возглавляют: 1. М. Карлсен - 2896; 2. В. Иванчук - 2827; 3. Ш. Мамедьяров - 2825; 4. А. Грищук - 2822; 5. Ян Непомнящий - 2819; 6. Л. Домингес - 2803; 7. В. Крамник - 2798; 8. Л. Аронян - 2797; 9. Х. Накамура - 2796; 10. Ю Янъи - 2795. Рейтинг-лист по блицу возглавляют: 1. М. Карлсен - 2914; 2. С. Карякин - 2883; 3. Дин Лижэнь - 2875; 4. Х. Накамура - 2865; 5. Ю. Шкуро - 2828; 6. М. Вашье-Лаграв - 2825; 7. Д. Андрейкин - 2815; 7. А. Грищук - 2813; 9. Д. Дубов - 2804; 10. Ф. Каруана - 2800. Важнейшие выборки из общей статистики: Топ-100.

Топ-100. Женщины.

Топ-100. Юноши.

Топ-100. Девушки. Понравилось? Поделитесь!