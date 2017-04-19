В г. Шамкир (Азербайджан) 21 по 30 апреля проходит четвертый мемориал Вугара Гашимова. Десять гроссмейстеров играют в один круг.

Состав: У. Со (2822), В. Крамник (2811), С. Карякин (2783), Ш. Мамедьяров (2772), М. Адамс (2761), П. Харикришна (2755), П. Эльянов (2751), Р. Войташек (2745), В. Топалов (2741) и Т. Раджабов (2710).

Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, 50 минут на следующие 20 ходов, 15 минут до конца партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.

Игровые дни: 21-25 и 27-30 апреля.

Начало туров: 14.00 по Москве. Последний тур начнется в 13.00.

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