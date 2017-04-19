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Мемориал Гашимова. Шамкир 2017
В г. Шамкир (Азербайджан) 21 по 30 апреля проходит четвертый мемориал Вугара Гашимова. Десять гроссмейстеров играют в один круг.
Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, 50 минут на следующие 20 ходов, 15 минут до конца партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.
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