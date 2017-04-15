|
Проверь себя!
Вход в систему
Форум KasparovChess
Навигация
Поиск
Ya-Premium
Yandex-D
Ya-RTB
|
Баден-Баден 2017
В немецких городах Баден-Бадене и Карлсруэ с 15 по 22 апреля проходит двухкруговой турнир восьми гроссмейстеров GRENKE Chess Classic .
Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, 50 минут на следующие 20 ходов, 15 минут до конца партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.
Официальный сайт
Понравилось? Поделитесь!
|
Новые видео на нашем Youtube-канале
Подпишись на канал Crestbook!
Обсудить наш youtube-канал на форуме
Понравилось? Поделитесь!