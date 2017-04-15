В немецких городах Баден-Бадене и Карлсруэ с 15 по 22 апреля проходит двухкруговой турнир восьми гроссмейстеров GRENKE Chess Classic .

Состав: М. Карлсен (2838), Ф. Каруана (2817), М. Вашье-Лаграв (2803), Л. Аронян (2774), А. Найдич (2702), Хоу Ифань (2649), М. Блюбаум (2634), Г. Майер (2621)

Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, 50 минут на следующие 20 ходов, 15 минут до конца партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.

Игровые дни: 15-17 и 19-22 апреля.

Начало туров: 16.00 по Москве

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