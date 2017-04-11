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Супертурнир Цюрих 2017
В Цюрихе с 12 по 17 апреля проходит традиционный турнир Zurich Chess Challenge. Восемь гроссмейстеров играют в два круга по новой системе. Первый круг - с контролем 45 минут на партию и 30 секунд добавления на ход с очковой системой 2,1,0. Второй круг - с контролем 10+5 и с очковой системой 1, ½, 0.
Состав: В. Крамник (2811), Х. Накамура (2793), В. Ананд (2786), Я. Непомнящий (2751), П. Свидлер (2747), Б. Гельфанд (2724), Г. Опарин (2604), Я. Пеллетье (2541).
Игровые дни:
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