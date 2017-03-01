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Кубок группы компаний "Регион" по блицу 2017

Сочи-2015

В Москве, в гостинице "Космос" 2 марта в 10.00 стартует традиционный Кубок группы компаний "Регион" по блицу - - турнир по швейцарской системе в 9 спаренных туров.
Состав участников
Контроль времени: 3 минуты на партию и 2 секунды добавления на ход начиная с первого.

Сергей Шипов комментирует ход борьбы в прямом эфире:

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