В г. Шарджа (ОАЭ) с 18 февраля по 27 февраля (23 февраля - выходной) проходит первый этап серии Гран При ФИДЕ 2017. 18 гроссмейстеров играют по швейцарской системе в 9 туров.

Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, 50 минут на следующие 20 ходов, 15 минут до конца партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.

Начало туров: 14.00 по Москве.

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