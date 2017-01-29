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Борису Спасскому - 80!
30 января исполнилось 80 лет десятому чемпиону мира Борису Васильевичу Спасскому. Поздравляем Маэстро с юбилеем, желаем ему неиссякаемого оптимизма, энергии и новых свершений в популяризации шахмат!
Спасский в течение двадцати лет активно участвовал в борьбе за высший титул, чемпионом мира он стал в 1969 году, победив в матче Петросяна, а затем проиграл Фишеру в 1972 году. И до, и после чемпионских лет Борис добивался больших успехов в крупнейших турнирах, не раз был чемпионом СССР и олимпийским чемпионом в составе сборной страны.
Желаем старейшине чемпионского цеха крепчайшего здоровья. Будьте с нами, Борис Васильевич!
Эксперты сайта crestbook.com предлагают вашему вниманию лучшие партии юбиляра:
1. Авербах - Спасский (Ленинград 1956), 2. Спасский - Бронштейн (Ленинград 1960)
Партии Бориса Спасского на chessgames.com