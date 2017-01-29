30 января исполнилось 80 лет десятому чемпиону мира Борису Васильевичу Спасскому. Поздравляем Маэстро с юбилеем, желаем ему неиссякаемого оптимизма, энергии и новых свершений в популяризации шахмат!

Спасский в течение двадцати лет активно участвовал в борьбе за высший титул, чемпионом мира он стал в 1969 году, победив в матче Петросяна, а затем проиграл Фишеру в 1972 году. И до, и после чемпионских лет Борис добивался больших успехов в крупнейших турнирах, не раз был чемпионом СССР и олимпийским чемпионом в составе сборной страны.

Спасский внес значительный вклад в шахматную историю и в сокровищницу древней игры. Он стал первым настоящим универсалом в современном понимании этого слова. В игре десятого чемпиона не было слабых мест, он был гибок и многообразен. Помимо шахматного дара Спасский демонстрировал уникальные бойцовские качества и тонкий психологический подход к каждому сопернику.

Желаем старейшине чемпионского цеха крепчайшего здоровья. Будьте с нами, Борис Васильевич!

Эксперты сайта crestbook.com предлагают вашему вниманию лучшие партии юбиляра:

1. Авербах - Спасский (Ленинград 1956), 2. Спасский - Бронштейн (Ленинград 1960)

3. Спасский - Фишер (Мар-дель-Плата 1960), 4. Новопашин - Спасский (Ленинград 1963)

5. Геллер - Спасский (Москва 1964), 6. Таль - Спасский (Тбилиси 1965)

7. Спасский - Фишер (Санта-Моника 1966), 8. Спасский - Геллер (Сухуми 1968)

9. Спасский - Петросян (Москва 1969), 10. Спасский - Петросян (Москва 1969)

11. Ларсен - Спасский (Белград 1970), 12. Спасский - Фишер (Зиген 1970)

13. Спасский - Рашковский (Москва 1973)

Партии Бориса Спасского на chessgames.com

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