|
Проверь себя!
Вход в систему
Форум KasparovChess
Навигация
Поиск
Поиск в Yandex
Ya-Premium
Популярные материалы
Сейчас на сайте
Сейчас на сайте 0 пользователей и 69 гостей.
Yandex-D
Ya-RTB
|
C Новым 2017 годом!
Поздравляем посетителей сайта и форума с наступающим 2017-м годом! Пусть в нём будет мир, процветание и много шахмат!
Прошедший год подарил нам много ярких шахматных впечатлений. Состоялись матчи на первенство мира у мужчин и у женщин, Олимпиада и другие важные соревнования. Грядущий год, судя по календарю, будет не столь богат. И все же шахматная жизнь продолжится. И только от нас самих зависит, насколько интересной она будет.
Важным событием уходящего года стало развитие нашего Ютьюб-канала. Мы намерены продолжать эту работу и в будущем. Расширять, углублять и усугублять
С праздником, друзья! Играйте в шахматы!