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Матч-турнир поколений Щелкунчик - 2016
С 17 по 22 декабря в Москве, в Центральном Доме Шахматиста проходит матч-турнир поколений «Щелкунчик». Команды опытных шахматистов экзаменуют молодежь по шевенингенской системе.
Игровые дни: 17-20 декабря: классические шахматы. 21-22 декабря: быстрые шахматы. Начало игровых дней: 15.00 по Москве.
Сергей Шипов и другие эксперты ведут прямую трансляцию с места событий:
Страница турнира на сайте РШФ