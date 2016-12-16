С 17 по 22 декабря в Москве, в Центральном Доме Шахматиста проходит матч-турнир поколений «Щелкунчик». Команды опытных шахматистов экзаменуют молодежь по шевенингенской системе.

Составы команд:

«Короли»: Б. Гельфанд (ЭЛО - 2725, рейтинг в быстрые шахматы - 2743), А. Широв (2673/2662), А. Морозевич (2676/2711), А. Дреев (2652/2705).

«Принцы»: В. Федосеев (2667/2755), Д. Дубов (2660/2716), В. Артемьев (2653/2723), Г. Опарин (2616/2625).

«Королевы»: А. Галлямова (2443/ 2370), Е. Ковалевская (2430/2364), Е. Заяц (2313/2358), Г. Струтинская (2266/2302).

«Принцессы»: П. Шувалова (2385/2215), Е. Соложенкина (2269/2069), А. Димитрова (2319/1952), А. Мальцевская (2251/2182).

Игровые дни: 17-20 декабря: классические шахматы. 21-22 декабря: быстрые шахматы. Начало игровых дней: 15.00 по Москве.

Сергей Шипов и другие эксперты ведут прямую трансляцию с места событий:



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