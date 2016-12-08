В Лондоне с 9 по 18 декабря проходит традиционный круговой турнир десяти гроссмейстеров. В этом году он является финальным этапом серии Гранд Чесс Тур 2016.

Состав: Ф. Каруана (2823), В. Крамник (2809), М. Вашье-Лаграв (2804), У. Со (2794), Л. Аронян (2785), В. Ананд (2780), Х. Накамура (2779), А. Гири (2771), В. Топалов (2760), М. Адамс (2751).

Контроль времени: 2 часа на 40 ходов, час до окончания партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с 41-го.

Игровые дни: 9-13, 15-18 декабря.

Время начала туров: 9, 12, 13, 15 и 16 декабря - 19.00 по Москве. 10, 11, 17 и 18 декабря - 17.00

Итоги турнира: 1. Со - 6; 2. Каруана - 5½; 3-5. Накамура, Ананд, Крамник - 5; 6. Гири - 4½; 7-9. Вашье-Лаграв, Аронян, Адамс - 4; 10. Топалов - 2.

Девятый тур: Аронян - Топалов: 0-1, Ананд - Крамник: ½-½, Гири - Каруана: ½-½, Со - Вашье-Лаграв: ½-½, Адамс - Накамура: ½-½

Восьмой тур: Накамура - Аронян: ½-½, Вашье-Лаграв - Адамс: ½-½, Каруана - Со: ½-½, Крамник - Гири: ½-½, Топалов - Ананд: 0-1

Седьмой тур: Аронян - Ананд: ½-½, Гири - Топалов: ½-½, Со - Крамник: ½-½, Адамс - Каруана: ½-½, Накамура - Вашье-Лаграв: 1-0

Шестой тур: Вашье-Лаграв - Аронян: 1-0, Каруана - Накамура: 1-0, Крамник - Адамс: ½-½, Топалов - Со: 0-1, Ананд - Гири: ½-½

Пятый тур: Аронян - Гири: ½-½, Со - Ананд: ½-½, Адамс - Топалов: 1-0, Накамура - Крамник: ½-½, Вашье-Лаграв - Каруана: ½-½

Четвертый тур: Каруана - Аронян: ½-½, Крамник - Вашье-Лаграв: ½-½, Топалов - Накамура: 0-1, Ананд - Адамс: ½-½, Гири - Со: ½-½

Третий тур: Аронян - Со: ½-½, Адамс - Гири: ½-½, Накамура - Ананд: 1-0, Вашье-Лаграв - Топалов: ½-½, Каруана - Крамник: ½-½

Второй тур: Крамник - Аронян: ½-½, Топалов - Каруана: 0-1, Ананд - Вашье-Лаграв: 1-0,

Гири - Накамура: ½-½, Со - Адамс: 1-0

Первый тур: Аронян — Адамс: 1-0, Накамура — Со: 0-1, Вашье-Лаграв — Гири: ½-½, Каруана — Ананд: ½-½, Крамник — Топалов: 1-0

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