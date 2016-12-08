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Лондон Чесс Классик 2016
В Лондоне с 9 по 18 декабря проходит традиционный круговой турнир десяти гроссмейстеров. В этом году он является финальным этапом серии Гранд Чесс Тур 2016.
Состав: Ф. Каруана (2823), В. Крамник (2809), М. Вашье-Лаграв (2804), У. Со (2794), Л. Аронян (2785), В. Ананд (2780), Х. Накамура (2779), А. Гири (2771), В. Топалов (2760), М. Адамс (2751).
Контроль времени: 2 часа на 40 ходов, час до окончания партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с 41-го.
Итоги турнира: 1. Со - 6; 2. Каруана - 5½; 3-5. Накамура, Ананд, Крамник - 5; 6. Гири - 4½; 7-9. Вашье-Лаграв, Аронян, Адамс - 4; 10. Топалов - 2.
Девятый тур: Аронян - Топалов: 0-1, Ананд - Крамник: ½-½, Гири - Каруана: ½-½, Со - Вашье-Лаграв: ½-½, Адамс - Накамура: ½-½
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