Главная Рейтинг-лист ФИДЕ на 1 ноября 2016 г. Международная федерация шахмат выпустила новый рейтинг-лист. Первая десятка у мужчин:

1. М. Карлсен - 2853; 2. Ф. Каруна - 2823; 3. М. Вашье-Лаграв - 2811; 4. В. Крамник - 2810; 5. Л. Аронян - 2795; 6. У. Со - 2794; 7. В. Ананд - 2779; 8. Х. Накамура - 2779; 9. С. Карякин - 2772; 10. П. Харикришна - 2768. Первая десятка у женщин: 1. Хоу Ифань - 2635; 2. Ю Веньюн - 2560; 3. А. Музычук - 2561; 4. Х. Конеру - 2557; 5. А. Костенюк - 2555; 6. Д. Харика - 2543; 7. В. Чмилите - 2538; 8. М. Музычук - 2532; 9. К. Лагно - 2530; 10. В. Гунина - 2525. Рейтинг-лист по быстрым шахматам возглавляют: 1. М. Карлсен - 2894; 2. Х. Накамура - 2839; 3. Ян Непомнящий - 2812; 4. Ш. Мамедьяров - 2805; 5. Л. Домингес - 2803; 6. В. Ананд - 2802; 7. М. Вашье-Лаграв - 2795; 8. В. Крамник - 2778; 9. В. Иванчук - 2771; 10. Л. Аронян - 2770. Рейтинг-лист по блицу возглавляют: 1. Дин Лижэнь - 2875; 2. М. Карлсен - 2873; 3. В. Артемьев (Вау!) - 2850; 4. Х. Накамура - 2842; 5. Л. Аронян - 2830; 6. Ян Непомнящий - 2830; 7. М. Вашье-Лаграв - 2823; 8. Ю. Шкуро - 2814; 9. Ш. Мамедьяров - 2813; 10. Ф. Каруана - 2800. Важнейшие выборки из общей статистики: Топ-100.

Топ-100. Женщины.

Топ-100. Юноши.

Топ-100. Девушки.