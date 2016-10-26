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Блиц-матч Карлсен - Накамура
27 октября в 20.00 по Москве состоится блиц-матч, в котором сыграют Магнус Карлсен (блиц-рейтинг 2873) и Хикару Накамура (2842). Это финал проводимого сайтом chess.com турнира "Blitz battle championship" с призовым фондом 40 000 долларов США.
Соперники полтора часа играют с контролем 5 минут на партию и 2 секунды добавления на ход (5+2), следующий час - с контролем 3+2 и еще полчаса с контролем 1+1. Тот, кто наберёт больше очков по сумме всех партий, станет чемпионом.
Итог матча: 14½-10½ в пользу Карлсена.
Начало репортажа в 19.50. Гроссмейстер Сергей Шипов комментировал блиц-матч в прямом эфире.
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