Главная Открытый чемпионат по пуле Друзья!

19 и 20 декабря проходит Открырый Чемпионат chess.com по пуле. К участию допускаются все игроки, имеющие титулы на chess.com. В турнире сыграет Сергей Шипов, чьи партии мы и покажем в прямом эфире 19 декабря - отборочные турниры (швейцарская система, 21 тур)

20 декабря - плей-офф (12 сильнейших) Начало в 21.00 по Москве Контроль 1+0 Призовой фонд $10000 Смотрите прямую трансляцию с комментариями кмс Дмитрия Филимонова и мг Сергея Шипова



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