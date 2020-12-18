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Открытый чемпионат по пуле
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19 декабря - отборочные турниры (швейцарская система, 21 тур)
Начало в 21.00 по Москве
Контроль 1+0
Призовой фонд $10000
Смотрите прямую трансляцию с комментариями кмс Дмитрия Филимонова и мг Сергея Шипова
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