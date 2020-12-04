Главная Суперфиналы чемпионатов России 2020 В Москве с 5 по 16 декабря проходят Суперфиналы чемпионата России среди мужчин и женщин - два круговых турнира по 12 участников в каждом. Призовой фонд мужского турнира: 6.500.000 рублей. Женского - 3.500.000 рублей.

Составы турниров:

Мужчины: Я. Непомнящий (2784), С. Карякин (2752), П. Свидлер (2723), Н. Витюгов (2720), В. Артемьев (2711), Д. Дубов (2702), М. Матлаков (2698), А. Есипенко (2686), В. Федосеев (2674), М. Чигаев (2619), М. Антипов (2611), А. Гоганов (2594).

Женщины: А. Горячкина (2593), А. Кашлинская (2494), Н. Погонина (2474), А. Костенюк (2471), О. Гиря (2464), П. Шувалова (2456), В. Гунина (2451), А. Галлямова (2438), М. Гусева (2359), Л. Гарифуллина (2348), Т. Гетьман (2302), Ю. Григорьева (2290).

Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, 30 минут до конца партии и добавление 30 секунд на ход, начиная с первого.

Время начала туров: 15.00 по Москве.

Игровые дни: 4-10, 12-16 декабря.

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