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Суперфиналы чемпионатов России 2020
В Москве с 5 по 16 декабря проходят Суперфиналы чемпионата России среди мужчин и женщин - два круговых турнира по 12 участников в каждом. Призовой фонд мужского турнира: 6.500.000 рублей. Женского - 3.500.000 рублей.
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