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C 22 по 30 ноября 2020 г. состоится первый турнир серии "Тур чемпионов". 16 гроссмейстеров сразятся в быстрые шахматы (рапид).

Участники:

чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия, рапид рейтинг ФИДЕ 2881)

Ян Непомнящий (Россия, 2778)

Пётр Свидлер (Россия, 2742)

Сергей Карякин (Россия, 2709)

Левон Аронян (Армения, 2778)

Теймур Раджабов (Азербайджан, 2758)

Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2860)

Дин Лижэнь (Китай, 2836)

Хикару Накамура (США, 2829)

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша, 2774)

Ле Куанг Льем (Вьетнам, 2744)

Уэсли Со (США, 2741)

Аниш Гири (Нидерланды, 2731)

Давид Антон (Испания, 2718)

Алиреза Фирузджа (ФИДЕ, 2703)

Сантош Видит (Индия, 2636)

Формат турнира: круговой отборочный турнир в один круг (каждый скаждым по 1 партии) + плей-офф (олимпийская система, на вылет) для 8 лучших по итогам отбора

Призовой фонд: 100 000 долларов США

Контроль времени: 15 минут на партию, 10 секунд добавления на ход

Расписание:

22-24 ноября – круговой турнир

25-30 ноября – плей-офф

Начало игры: 20.00

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Плейлист "Тур чемпионов. Ноябрь"

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