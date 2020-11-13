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VeniVidiVici. Continental cup
14-15 ноября состоится грандиозное событие! Continental Chess Cup!
Руководство и организация мероприятием осуществляется игровой платформой VVV.Cash"
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