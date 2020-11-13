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VeniVidiVici. Continental cup

14-15 ноября состоится грандиозное событие! Continental Chess Cup!
50 команд в составе до 30 человек в каждой
сразятся в борьбе за призовой фонд в 2500$!
Приглашаются капитаны клубов, лидеры шахматных движений и федераций, энтузиасты нашей интеллектуальной игры!
Каждый из Вас может собрать свою команду!
Участие бесплатное.
Обязательное условие: регистрация на сайте https://vvv.cash
Вступление в клуб lichess: https://lichess.org/team/veni-vidi-vici-gaming

Руководство и организация мероприятием осуществляется игровой платформой VVV.Cash"
контакты: @VVVCashAdmin

Дивизионы:
ASIA: https://lichess.org/tournament/UZEmGmoL
WORLD: https://lichess.org/tournament/cAOpGgsi
SOUTH: https://lichess.org/tournament/iZ461WJw
CENTER: https://lichess.org/tournament/JLJmRjcS
EUROPE: https://lichess.org/tournament/wLKS90ts