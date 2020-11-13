Главная VeniVidiVici. Continental cup 14-15 ноября состоится грандиозное событие! Continental Chess Cup!

50 команд в составе до 30 человек в каждой

сразятся в борьбе за призовой фонд в 2500$!

Приглашаются капитаны клубов, лидеры шахматных движений и федераций, энтузиасты нашей интеллектуальной игры!

Каждый из Вас может собрать свою команду!

Участие бесплатное.

Обязательное условие: регистрация на сайте https://vvv.cash

Вступление в клуб lichess: https://lichess.org/team/veni-vidi-vici-gaming Руководство и организация мероприятием осуществляется игровой платформой VVV.Cash"

контакты: @VVVCashAdmin Дивизионы:

ASIA: https://lichess.org/tournament/UZEmGmoL

WORLD: https://lichess.org/tournament/cAOpGgsi

SOUTH: https://lichess.org/tournament/iZ461WJw

CENTER: https://lichess.org/tournament/JLJmRjcS

EUROPE: https://lichess.org/tournament/wLKS90ts



