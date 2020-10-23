|
Проверь себя!
Вход в систему
Форум KasparovChess
Навигация
Поиск
|
Закрома Родины. Блиц-матч Народицкий - Федосеев
Закрома Родины - комментируем записанное ранее, но в прямом эфире! Блиц-матч Даниель Народицкий - Владимир Федосеев. Комментируют Даниель Народицкий, Владимир Федосеев и Дмитрий Филимонов
|
Новые видео на нашем Youtube-канале
Подпишись на канал Crestbook!
11 друзей Магнуса. Чессейбл
Друзья! Пользуйтесь плейлистами и вы всегда будете в курсе, не пропустите опубликованные на нашем канале видео.
Обсудить наш youtube-канал на форуме
Понравилось? Поделитесь!