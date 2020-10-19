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Закрома Родины. Блиц-матч Карлсен - Жигалко

Закрома Родины - комментируем записанное ранее, но в прямом эфире. Блиц-матч Магнус Карлсен - Сергей Жигалко. Комментирует кмс Дмитрий Филимонов