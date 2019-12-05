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Блиц-матч Артемьев - Со. Скоростные шахматы 2019, 1/2
5 декабря в 18.00 по Москве состоится матч 1/2 финала нокаут-турнира по блицу "Скоростные шахматы 2019". Владислав Артемьев (Россия) играет с Уэсли Со (США). Смотрите трансляцию с комментариями мг Сергея Шипова на наших каналах.
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