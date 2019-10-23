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Командный чемпионат Европы 2019
В Батуми (Грузия) с 24 октября по 4 ноября проходит командный чемпионат Европы. Мужские и женские национальные команды (четыре доски, одна запасная) играют в турнирах по швейцарской системе в 9 туров. В зачет идут командные очки (2,1,0).
Трансляция партий Мужской турнир, Женский турнир
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