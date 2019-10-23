Главная Командный чемпионат Европы 2019 В Батуми (Грузия) с 24 октября по 4 ноября проходит командный чемпионат Европы. Мужские и женские национальные команды (четыре доски, одна запасная) играют в турнирах по швейцарской системе в 9 туров. В зачет идут командные очки (2,1,0).



Составы российских команд.

Мужчины: Д. Андрейкин, Н.Витюгов, М. Матлаков, Д. Дубов, К. Алексеенко.

Женщины: А. Горячкина, Е. Лагно, В. Гунина, А.Кашлинская, О.Гиря.



Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, 30 минут до окончания партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.

Игровые дни: 24-28 октября, 30 октября - 2 ноября.

Время начала туров: 14.00 по Москве.



Официальный сайт Трансляция партий Мужской турнир, Женский турнир

Результаты и статистика Мужской турнир, Женский турнир

Перейти к обсуждению на форуме

Понравилось? Поделитесь!