Главная Эндрю "Пингвин" Тэнг в блиц-турнире "Titled Arena 960", сентябрь 2019 Друзья!

В субботу, 28 сентября 2019 г. на площадке Lichess состоится блиц-турнир по шахматам Фишера (960) с участием многих сильнейших блицоров. Участие Магнуса Карлсена пока не подтверждено, но возможно.

Контроль 3+2, продолжительность 3 часа, формат - "арена".

Призовой фонд: 1. $500, 2. $250, 3. $125, 4. $75, 5. $50

Смотрите прямую трансляцию с комментариями кмс Дмитрия Филимонова на наших каналах

Программа стрима:

19.50 - "Разогрев". КМС Дмитрий Филимонов сыграет в предварительном турнире

22.00 - Главный турнир. Играют Пингвин, Жигалко, Голубов и другие сильнейшие блицоры личесса. Ждем Магнуса!



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Плейлист "Магнус Карлсен в турнирах Личесс"

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