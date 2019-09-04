Главная

Блиц-матч Непомнящий - Даниелян. Скоростные шахматы 2019

4 сентября в 17.00 по Москве состоится матч 1/8 финала нокаут-турнира по блицу Скоростные шахматы 2019. Ян Непомнящий (Россия) играет с Элиной Даниелян (Армения). Смотрите трансляцию с комментариями кмс Дмитрия Филимонова на наших каналах.

Контроль:
5+1 (в течение 90 минут)
3+1 (в течение 60 минут)
1+1 (в течение 30 минут)
Все набранные очки суммируются.
Призовой фонд матча: Победитель получает $1000, $1000 делится в зависимости от соотношения набранных очков


Трансляции матчей "Скоростные шахматы 2019"
Официальный сайт
Обсудить на форуме

Понравилось? Поделитесь!