Главная Четвертый этап Grand Chess Tour 2019 - Сент-Луис. Рапид и блиц В г.Сент-Луис (США) с 10 по 14 августа проходит четвертый этап серии Grand Chess Tour 2019. 10-12 августа участники сразятся в быстрые шахматы (контроль 25 минут +10 секунд, один круг), а 13-14 августа - в блиц (контроль 5 мин. + 3 секунды, два круга).

Состав: Магнус Карлсен, Максим Вашье-Лаграв, Фабиано Каруана, Шахрияр Мамедьяров, Дин Лижэнь, Левон Аронян, Сергей Карякин, Леньер Домингес, Юй Янъи, Рихард Раппорт

Очковая система в быстрые шахматы такова: 2,1,0. В блице: 1,½,0. Победитель турнира определится по сумме очков, набранных в обеих дисциплинах.

Призовой фонд турнира: $150,000. 1 место - $37,500

Время начала игровых дней: 10-14 августа в 21.00 по Москве.

Смотрите прямые трансляции с комментариями Дмитрия Филимонова на наших каналах.





Официальный сайт турнира

Трансляция партий с компьютерным анализом: Chessbomb, Chess24

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