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Четвертый этап Grand Chess Tour 2019 - Сент-Луис. Рапид и блиц
В г.Сент-Луис (США) с 10 по 14 августа проходит четвертый этап серии Grand Chess Tour 2019. 10-12 августа участники сразятся в быстрые шахматы (контроль 25 минут +10 секунд, один круг), а 13-14 августа - в блиц (контроль 5 мин. + 3 секунды, два круга).
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