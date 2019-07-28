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Битва вундеркиндов. Вэи И - Фируджа. Скоростные шахматы 2019, полуфинал
28 июля в 18.00 по Москве состоится первый полуфинальный матч юношеского нокаут-турнира по блицу Скоростные шахматы 2019. Вэй И (Китай) играет с Алирезой Фируджей (Иран). Смотрите трансляцию с комментариями кмс Дмитрия Филимонова на наших каналах.
Контроль:
Призовой фонд матча: Победитель получает $1200, $1200 делится в зависимости от соотношения набранных очков
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