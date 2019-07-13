Сергей Шипов и Магнус Карлсен в блиц-турнире Titled Arena июль 2019
Друзья!
В субботу, 13 июля 2019 г. на площадке Lichess состоится блиц-турнир с участием многих сильнейших "пулевиков", а также чемпиона мира Магнуса Карлсена. В турнире примет участие Сергей Шипов, чьи партии мы и покажем в прямом эфире. На следующий день, 14 июля, предлагаем посмотреть этот турнир в записи, уже глазами Магнуса Карлсена. Начало в 21.50 по Москве. Контроль 1+0, продолжительность 2 часа, формат - "арена". Призовой фонд: 1. $500, 2. $250, 3. $125, 4. $75, 5. $50
Смотрите прямую трансляцию с комментариями кмс Дмитрия Филимонова и мг Сергея Шипова на наших каналах